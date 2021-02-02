بكالوريوس تطبيقي في تخصصات نوعية بالكليات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج البكالوريوس التطبيقي في عدد من الكليات التقنية بتخصصات نوعية وفق المعايير المعتمدة لافتتاح البرامج في الكليات.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أنه تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني بالكلية التقنية ببريدة، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الإنتاج الكيمائي بالكلية التقنية بالدمام، كما تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص أنظمة شبكات الحاسب الآلي وتخصص الكهرباء في الكلية التقنية بجازان، وافتتح أيضا برنامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة بالكلية التقنية بالحائط.

وبين أن المؤسسة حريصة على التوسع في برامج البكالوريوس التطبيقي لخريجيها من حملة الدبلوم في تخصصات يطلبها سوق العمل بكل منطقة.

يذكر أن هناك نحو 250 برنامجا وتخصصا في المعاهد و الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.