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تسمية رؤساء محاكم ديوان المظالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وافق مجلس القضاء الإداري خلال جلسته أمس، عن بعد عبر منصة إدارة الالكترونية، بحضور أعضاء المجلس، على تسمية رؤساء محاكم الديوان ومساعديهم، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عدد من القضاة للعمل في مكتب الشؤون الفنية، إضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأضاف أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 1442/7/2، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بالديوان المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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