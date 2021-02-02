تسمية رؤساء محاكم ديوان المظالم

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وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عدد من القضاة للعمل في مكتب الشؤون الفنية، إضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.وأضاف أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 1442/7/2، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بالديوان المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.
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