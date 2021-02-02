استراتيجية للمعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري الخطة الاستراتيجية الجديدة الطموحة لوكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية وما تضمنته هذه الخطة من رؤية ورسالة ومحاور وأهداف ذكية ومبادرات ريادية نوعية لتحقيق ما يطمح إليه الميدان التربوي اعتمادا على هذه الخطة الاستراتيجية بكل كفاءة واقتدار وجودة عالية في التنفيذ، وفق معايير التميز المؤسسي ومؤشرات الأداء المعتمدة، والمتابعة في رصدها في الميدان. كما شملت الاستراتيجية تطوير كافة الجوانب التعليمية والإدارية والإشرافية والتجهيزات الدراسية والبيئة التعليمية لتعطي المنهج والمعلم والطالب والبيئة المدرسية احتياجاتها؛ لتكون بداية انطلاق نقلة نوعية جديدة في المعاهد العلمية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن. وأوضح وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، أن أهداف خطة المعاهد العلمية الاستراتيجية صيغت وفق الرؤية الطموحة لتنبثق منها مبادرات نوعية. وأوضح وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، أن أهداف خطة المعاهد العلمية الاستراتيجية صيغت وفق الرؤية الطموحة لتنبثق منها مبادرات نوعية.

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