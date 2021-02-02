برنامج تعليمي للغة الصينية عن بعد بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة «مينزو» الصينية، ممثلة في كلية التعليم الدولي، البرنامج التعليمي الثقافي في اللغة الصينية أمس، ويستمر إلى الأحد المقبل، بحضور 200 طالب وطالبة.

ويشمل البرنامج مبادئ اللغة الصينية، مبادئ الخط الصيني، الترفيه الصيني، فن تشكيل الورق، الحياة في الصين، وفنون رياضية «تاي تشي» الصينية، ويقدم البرنامج عن بعد من قبل كلية التعليم الدولي بجامعة مينزو الصينية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة، وهو متاح للجميع.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن البرنامج هو واحد من البرامج التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع جامعة «يمنزو» الصينية التي تعد واحدة من أشهر الجامعات لتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية في الصين، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، والتي تنص على تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية والابتعاث والتبادل الطلابي وعمل الدراسات والأبحاث.

من جانبه بين مدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور مهند عابد، أن المركز الذي أنشئ في عام 1440، أبرم عددا من الاتفاقيات مع جهات تعليمية صينية، حيث يهدف إلى تعليم اللغة والثقافة الصينية والتدريب عليها وعلى اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، ويقدم الخدمات الدراسية بين الجامعات الصينية وجامعة الملك عبدالعزيز، وتعزيز التواصل الثقافي بين المملكة والصين، وإقامة المعارض التعريفية بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي.