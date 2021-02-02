شكرا لقرائتكم خبر تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية بأكاديمية الحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول اللقاء عددا من مسببات السلوك السلبية، والعوامل التي تساعد على التخلص منها، كما يستعرض العوامل التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية، والتخلص من السلوكيات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية.يذكر أن برنامج «حوار مع مستشار» يقام كل أسبوعين مرة عن بعد للرجال والسيدات في الساعة الـ8 مساء، ولمدة ساعة ونصف. ودعت الأكاديمية الراغبين للتسجيل عن طريق الرابط المخصص.
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