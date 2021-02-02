شكرا لقرائتكم خبر 91 % من المتقاعدات مبكرا من التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل تقاعد المعلمات مبكرا من قطاع التعليم 91% من إجمالي الموظفات اللاتي تقاعدن مبكرا خلال 2019م بواقع 76,017 معلمة من أصل 833,509 موظفة تقاعدن مبكرا من جميع القطاعات، وذلك بحسب بيانات للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأشارت البيانات إلى أن تقاعد النساء مبكرا يشكل النسبة الأكبر بين إجمالي الأسباب الأخرى للتقاعد بنسبة 74%، في حين أن تقاعد الرجال لبلوغ السن النظامي يشكل النسبة الأكبر بـ57% من بين أسباب التقاعد الأخرى.

في حين عددت معلمات للصحيفة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد في الوسط التعليمي، مشيرات إلى رغبتهن في التقاعد المبكر.

المتقاعدون مبكرا حسب السلالم الوظيفية والجنس لعام 2019م

4.433

210‪.022‪

83.509

الوظائف التعليمية

128‪.133‪

52.116

76.017

الأفراد

85.424

85.407

17

الضباط

17.7‪87

17.7‪87

0

أخرى

12.876

12.860

16

المستخدمون

6990

63651

639

الوظائف الصحية

4.433

2.332

2.101

أعضاء هيئة تدريس الجامعات

2.363

1902

461

أسباب ترك الخدمة للمتقاعدات خلال العامين 2018/2019

تقاعد مبكر

201‪8

79,470

201‪9

83,509

بلوغ السن

2018

17,946

2019

19,979

الوفاة

2018

5323

2019

5569

العجز

2018

3038

2019

3179

أسباب ارتفاع نسبة التقاعد بحسب معلمات:

الموظفات في قطاع التعليم أكثر من الموظفات في القطاعات الأخرى

عدم استقرار التعليم على منهجية تعليمية واضحة والتنقل من تجربة إلى تجربة، ومن فكرة إلى أخرى.

ارتفاع أنصبة الحصص الدراسية.

زيادة أعداد الطلبة في الفصول مما يشكل إرهاقا للمعلم.

اختبارات الرخصة المهنية.

ضعف الحوافز المادية والمعنوية.

عدم الرضا الوظيفي.

ضعف التدريب المهني.

التقاعد المبكر وفقا للنظام الحالي:

نظام التقاعد المدني

- عند بلوغ الخدمة بين 20 سنة وأقل من 25 سنة بموافقة الجهة المختصة التي تملك حق التعيين.

- عند بلوغ الخدمة 25 سنة وأعلى.

المصدر: المؤسسة العامة للتقاعد