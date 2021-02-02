91 % من المتقاعدات مبكرا من التعليم

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وأشارت البيانات إلى أن تقاعد النساء مبكرا يشكل النسبة الأكبر بين إجمالي الأسباب الأخرى للتقاعد بنسبة 74%، في حين أن تقاعد الرجال لبلوغ السن النظامي يشكل النسبة الأكبر بـ57% من بين أسباب التقاعد الأخرى.في حين عددت معلمات للصحيفة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد في الوسط التعليمي، مشيرات إلى رغبتهن في التقاعد المبكر.
المتقاعدون مبكرا حسب السلالم الوظيفية والجنس لعام 2019م
4.433
210.022
83.509
الوظائف التعليمية
128.133
52.116
76.017
الأفراد
85.424
85.407
17
الضباط
17.787
17.787
0
أخرى
12.876
12.860
16
المستخدمون
6990
63651
639
الوظائف الصحية
4.433
2.332
2.101
أعضاء هيئة تدريس الجامعات
2.363
1902
461
أسباب ترك الخدمة للمتقاعدات خلال العامين 2018/2019
تقاعد مبكر
2018
79,470
2019
83,509
بلوغ السن
2018
17,946
2019
19,979
الوفاة
2018
5323
2019
5569
العجز
2018
3038
2019
3179
أسباب ارتفاع نسبة التقاعد بحسب معلمات:
- الموظفات في قطاع التعليم أكثر من الموظفات في القطاعات الأخرى
- عدم استقرار التعليم على منهجية تعليمية واضحة والتنقل من تجربة إلى تجربة، ومن فكرة إلى أخرى.
- ارتفاع أنصبة الحصص الدراسية.
- زيادة أعداد الطلبة في الفصول مما يشكل إرهاقا للمعلم.
- اختبارات الرخصة المهنية.
- ضعف الحوافز المادية والمعنوية.
- عدم الرضا الوظيفي.
- ضعف التدريب المهني.
التقاعد المبكر وفقا للنظام الحالي:
نظام التقاعد المدني
- عند بلوغ الخدمة بين 20 سنة وأقل من 25 سنة بموافقة الجهة المختصة التي تملك حق التعيين.
- عند بلوغ الخدمة 25 سنة وأعلى.
المصدر: المؤسسة العامة للتقاعد
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