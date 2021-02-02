رصد 165 مخالفة للإجراءات الاحترازية في تبوك

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وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش المحفوظ أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات 165 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن الأمانة والبلديات التابعة لها بمدينة تبوك ومحافظاتها ضاعفت أعداد الفرق الميدانية لتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار الفيروس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.ودعا المحفوظ جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، إضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لجميع العاملين، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة تحميل تطبيق «توكلنا» في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.
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