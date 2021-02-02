1351 مخالفة للبروتوكولات الوقائية بالشرقية

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وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 152 منشأة تجارية، تنوعت ما بين مقاه ومطاعم وسوبرماركت، ومنافذ بيع، مؤكدة على ضرورة تحميل تطبيق (توكلنا) وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطا إلزاميا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق، والمجمعات التجارية، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها، داعية الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940)، لمعالجتها.إلى ذلك قدمت مراكز (تأكد) في المنطقة خدماتها لـ 900 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها حتى أمس.
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