شكرا لقرائتكم خبر زيادة في حالات كورونا النشطة والحرجة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين ارتفع منحنى إصابات كورونا اليومي، إذ سجلت وزارة الصحة أمس 310 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 271 حالة، و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 368,639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة، منها 375 حالة حرجة.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه أجري 52,176 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما أكدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

توزيع الحالات بحسب المناطق

الرياض ............................... 131

الشرقية ................................ 61

مكة المكرمة .......................... 38

المدينة المنورة ....................... 16

الباحة ................................... 13

الحدود الشمالية ...................... 10

الجوف .................................... 9

عسير .................................... 8

القصيم .................................. 7

نجران .................................... 7

حائل ...................................... 4

تبوك ...................................... 3

جازان .................................... 3

إجمالي الحالات 368,639

المتعافون 360,110

الحالات النشطة 2146

الوفيات 6383