ضبط 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في 9 مناطق، يقودها مخالفون لنظام البيئة، منهم 27 مواطنا، و10مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية والسودانية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

المناطق الـ9

الرياض

مكة المكرمة

القصيم

الجوف

حائل

الشمالية

جازان

الشرقية

الباحة