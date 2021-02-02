شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 23 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة نجران 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، وذلك خلال حملة ميدانية شاملة على المحال والأسواق والمجمعات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن سبب الإغلاق وجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الفرق الميدانية مستمرة في جولاتها الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، والتقيد بالمسافة الآمنة والتباعد بين المتسوقين.

وشدد العتيبي على وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتكثيف الحملات والجولات الرقابية، وتطبيق العقوبات على المخالفين للحد من انتشار الفيروس.