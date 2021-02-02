إغلاق 23 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بنجران

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وأوضحت الأمانة أن سبب الإغلاق وجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الفرق الميدانية مستمرة في جولاتها الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، والتقيد بالمسافة الآمنة والتباعد بين المتسوقين.
وشدد العتيبي على وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتكثيف الحملات والجولات الرقابية، وتطبيق العقوبات على المخالفين للحد من انتشار الفيروس.
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