«البيئة» تتلف أدوات صيد بحرية مصادرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة أدوات صيد بحرية صادرتها من مخالفين لنظام (صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية).

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أنه جرى إتلاف أدوات صودرت من مخالفين لنظام (صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية)، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة.

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية، أو الشباك الممنوعة، مبينة أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقا لنظام (صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية).

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات تصادر كافة أدوات الصيد المخالفة وإتلافها، وأن هذه الإجراءات بحسب اللوائح والأنظمة، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

أدوات جرى إتلافها:

3 مشكات

16 بندقية صيد بحري

9 سخاوي (قراقير)