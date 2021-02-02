شكرا لمتابعة خبر عن سبب انتظار الوافدين في طوابير أمام مركز تجاري بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

أظهرت صورة متداولة، انتظار أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في طوابير أمام أحد المجمعات التجارية في الخبر.

وتبين أن سبب انتظار الوافدين في طوابير أمام المركز التجاري بالخبر هو رغبتهم في التسجيل بنظام أبشر بهدف تفعيل تطبيق " توكلنا "، وفقا للزميلة " اليوم ".

وكانت الجهات المختصة اشترطت تفعيل توكلنا للدخول إلى أي مبنى حكومي أو أي منشآت تجارية أو مولات في المملكة كواحد من أهم الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة أعداد الحالات المصابة بكورونا.