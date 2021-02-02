شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت عالمة الأبحاث والاستشارية في علم الوراثة الجزيئية للأمراض المعدية، همسة الطيب، عن سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة ، قائلة إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى لارتفاع إصابات كورونا.

وشددت همسة الطيب، قائلة:" يجب أن نتخذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كأسلوب حياة للحد من تفشي فيروس كورونا ".

ودعت همسة الطيب، خلال لقائها عبر قناة العربية، المواطنين إلى ضرورة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بأساليب النظافة، وتجنب الاختلاط بالآخرين.

وأوضحت أن الفيروس يتحور بسبب ضراوة وسرعة انتشاره بين البشر، فينتقل بسرعة كبيرة من شخص لآخر، مضيفة:" كلما قل التباعد كلما قلت فرصة وصول الرذاذ المحمل بالفيروس إلى الأشخاص ".