شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة السيلفي المتداول لخادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشرت صور سيلفي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نطاق واسع.

وتبين أن الصور المتداولة لخادم الحرمين مأخوذة في الحقيقة من مقطع فيديو صوّره الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بجواله.

ويعود تاريخ الفيديو إلى شهر مارس عام 2017م، أثناء زيارة الملك سلمان لدولة إندونيسيا، فيما ظهر خادم الحرمين الشريفين يوجه رسالة للشعب الإندونيسي، أبدى فيها سروره لزيارة إندونيسيا وشعبها العزيز، الذي يُعد بمثابة الإخوة.