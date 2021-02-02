شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. منع فريق قناة العربية من دخول مجمع تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

نشرت قناة العربية تقريرا كشف خلاله عن عدم تمكن فريق القناة من دخول أحد المجمعات التجارية في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مراسل القناة أنهم لم يتمكنوا من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميل مصور القناة تطبيق توكلنا.

وقبل عدة أيام شدد أمير المنطقة الشرقية على تحميل تطبيق توكلنا لكل من أراد الدخول إلى أماكن التجمعات التجارية أو منشآت القطاع الحكومي. حيث يتضح من خلال هذا التقرير إذا كان الشخص مصاب أو مخالط من عدمه.