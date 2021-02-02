شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مختص: بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مختص في الموارد البشرية، إن بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء ‎عن بعد.

وأضاف المختص، خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" توطين خدمة العملاء له فوائد عدة تعود بالنفع على المواطنين ويضعنا هذا القرار أمام تحديات كبيرة ".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرر قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بعد على المواطنين، وذلك من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل عن بعد، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة، كما تضمن القرار على جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء، من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها، لتقديم خدمة العملاء عن بعد.