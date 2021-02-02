شكرا لمتابعة خبر عن ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع الكبتاجون يتزعمه مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمصر، القبض على تشكيل عصابي دولياً يتزعمه مواطن سعودي، تخصص في تصنيع عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهم.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن التشكيل العصابي يتزعمه مواطن سعودي يبلغ من العمر 30 عاما ويقيم في مزرعة ويملك أخرى، ومعه 9 أشخاص، 2 منهم يحملون جنسيات عربية، جهزوا إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير بقصد الاتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وأضافت أن عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين، أسفرت عن ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكيلوجرام من مخدر الأيس و950 جراماً من الحشيش و72 قرصاً لعقاقير الترامادول و التامول والترمال و350 جراماً من مخدر الماريجوانا وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه مصري.