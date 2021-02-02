شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الجوازات " بخصوص الزيارة المتعددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية الزيارة المتعددة تحتسب من تاريخ إصدارها.

وأضافت الجوازات:" التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول، علمًا بأنه تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة ".

وكانت الجوازات، أوضحت أن صلاحية جواز السفر يلزم ألا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، مضيفة :" يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول ".