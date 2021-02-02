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إلغاء ملف المنشأة.. وزارة «الموارد البشرية» تحدّد 4 خطوات

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الرياض - محمد عبدالله - اشترطت تسوية وضع العمالة..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات إلغاء ملف المنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «يطلع عندي بموقع طاقات لدي سجل تجاري وأنا ملغيه قبل سنتين، كيف يتم إلغاؤه؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من : - تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي - شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص - الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».

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امير السيد

امير السيد

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