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«الجوازات السعودية»: صلاحية الزيارة المتعددة تبدأ من تاريخ الإصدار

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الرياض - محمد عبدالله - اشترطت سريان التأشيرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية الزيارة المتعددة تحتسب من تاريخ إصدارها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت تأشيرة زيارة لأمي قبل أزمة متعددة لمدة سنة، ومازالت سارية هل تقدر تنهي بنفس التأشيرة إجراءاتها من مصر أم يلزم اطلع تأشيرة جديدة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول، علمًا بأنه تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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