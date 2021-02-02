«الجوازات السعودية»: صلاحية الزيارة المتعددة تبدأ من تاريخ الإصدار

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية الزيارة المتعددة تحتسب من تاريخ إصدارها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت تأشيرة زيارة لأمي قبل أزمة كورونا متعددة لمدة سنة، ومازالت سارية هل تقدر تنهي بنفس التأشيرة إجراءاتها من مصر أم يلزم اطلع تأشيرة جديدة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول، علمًا بأنه تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة».

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