خريطة المناطق المتأثرة بـ«الأمطار» المرتقبة خلال ساعات

قال المختص في التوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، عبد الله أبو هيلة: إن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة تبدأ مساء اليوم وتكون شدتها وغزارتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضاف «أبو هيلة»، أن الحالة المرتقبة تبدأ من منطقة تبوك وتمتد لتشمل الأجزاء الغربية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تتحرك نحو المناطق الوسطى وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن كميات الأمطار وفق تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك هذا اليوم.