5 مناطق سعودية تتصدر حصيلة «الإصابات الجديدة» بفيروس كورونا

تصدرت 5 مناطق بالمملكة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الـ «24» ساعة الماضية، فيما وصل المعدل اليومي للإصابات 310 حالات، تصدرته منطقة الرياض بتسجيل 131 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 61 حالة، ثمّ مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

وسجَّلت المدينة المنورة 16، والباحة 13 و الحدود الشمالية 10، والجوف 9، وعسير 8، وسجلت منطقتا القصيم ونجران 7 حالات لكل منهما، وحائل 4، وسجلت منطقتا تبوك وجازان 3 حالات لكل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 310 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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