الوزير آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لـ«الإجراءات الاحترازية»

وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالتطرق في خطب الجمعة للحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أصدرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ بالتطرق في خطب الجمعة للحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة لتوقي كورونا».

وأضاف: «والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بالالتزام بها والتأكيد على المصلين بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين».

اقرأ أيضًا:

وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية: التفريط خطر

فيديو يوثق تلقي وزير الشؤون الإسلامية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا