الخطوط السعودية: مدة صلاحية «التذاكر الحكومية» 3 سنوات

أعلنت الخطوط السعودية، أن مدة صلاحية التذاكر الحكومية تصل إلى 3 سنوات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «لدى تذكرتين حكومية مفتوحة أصدرت بتاريخ سبتمبر 2019، هل أستطيع أن أستفيد منها أم انتهت صلاحيتها؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «صلاحية التذكرة الحكومية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار الأول، ولمعرفة المزيد يمكنك التواصل مع مركز العناية بالضيوف للخدمات الحكومية 920000488».

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