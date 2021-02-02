وزارة الصحة تحذر: سنتعامل بجدية مع مظاهر إهمال إجراءات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إننا نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستشهدًا بمظاهر «تستوجب التعامل معها بجدية»

وقال «العبد العالي»، عبر تويتر، «لا تجامل على حساب صحتك.. نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقد رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية؛ للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة (368639) حالة، من بينها (2146) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (375) حالة حرجة.

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