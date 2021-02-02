السعودية اليوم / الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 107841 إصابة.

وأشار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس

// انتهى //

19:37ت م

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الجزائر 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 263 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 107841 إصابة.وأشار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2898 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73 732 حالة.// انتهى //19:37ت م0185

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