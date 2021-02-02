اقتصادي / عقد الاجتماع المشترك بين الفريق الفني المختص بالسلع بدول الخليج وجمهورية الصين



الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

عقد الفريق الفني المختص بالسلع والمنبثق عن الفريق التفاوضي لدول المجلس التعاون أمس، اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في جمهورية الصين الشعبية -عبر الاتصال المرئي-، وذلك تحضيراً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين .

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة في قطاع السلع، وتحديد الأدوات اللازمة لدفع عجلة المفاوضات فيها، في سبيل تحقيق الأهداف والمنفعة المشتركة لكلا الجانبين.

وأكد الجانبان حرصهما على إنجاز الموضوعات المتعلقة بالسلع في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، إلى تأكيد قمة مجلس التعاون الأخيرة على استئناف المفاوضات مع جمهورية الصين، نظراً لأهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تجمع منظومة مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، والاهتمام الذي يوليه كلا الجانبين للتعاون بينهما في جميع المجالات.

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18:51ت م

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