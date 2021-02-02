

الجزائر 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

التقى سفيـر خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الجزائري نسيم ضيافات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

// انتهى //

18:35ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بالوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.