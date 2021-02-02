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السعودية | بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 56 ثانية - 6:50 مساءً, 2 فبراير 2021 م

المناطق_ الرياض

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بوحدة الخدمات النسائية خلال حملاتها التفتيشية اليومية بضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاتة ، لوجود مواد منتهية الصلاحية وتشكل خطر للاستهلاك البشري ،بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للمحل وترك الشكولاتة مكشوفة ، وايضا عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقد تم تطبيق الغرامة بحق المحل استناداً على لائحة الجزاءات والغرامات . وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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