السعودية | بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 56 ثانية - 6:50 مساءً, 2 فبراير 2021 م
المناطق_ الرياض
قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بوحدة الخدمات النسائية خلال حملاتها التفتيشية اليومية بضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاتة ، لوجود مواد منتهية الصلاحية وتشكل خطر للاستهلاك البشري ،بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للمحل وترك الشكولاتة مكشوفة ، وايضا عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقد تم تطبيق الغرامة بحق المحل استناداً على لائحة الجزاءات والغرامات . وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .