السعودية | بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بوحدة الخدمات النسائية خلال حملاتها التفتيشية اليومية بضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاتة ، لوجود مواد منتهية الصلاحية وتشكل خطر للاستهلاك البشري ،بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للمحل وترك الشكولاتة مكشوفة ، وايضا عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقد تم تطبيق الغرامة بحق المحل استناداً على لائحة الجزاءات والغرامات . وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .