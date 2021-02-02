الجمارك تلزم عملاءها بتفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول منشآتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت الجمارك السعودية إلزام عملائها بمختلف فئاتهم وزائريها بتفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول منشآتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 22 جمادى الثاني 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

تطبيق توكلنا شرط دخول الجمارك

وأكدت الجمارك السعودية على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية. كما أكدت على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.

عدم الحضور إلا للضرورة القصوى

ودعت الجمارك السعودية جميع عملائها إلى عدم الحضور إلى منشآتها ومنافذها إلا للضرورة القصوى والاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بها التي يُقدم من خلالها العديد من الخدمات، المتمثل ذلك بالرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (1918) وحساب اسأل الجمارك السعودية في تويتر Asksaudicustoms إضافةً إلى البريد الالكتروني المخصص لخدمة العملاء [email protected] إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمارك عبر منصة (فسح)، وموقعها الإلكتروني .

وأوضحت الجمارك أن ذلك يأتي ذلك حرصًا منها على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لخطر الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 والحد من انتشاره.

