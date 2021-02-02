السعودية اليوم / الأردن تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجلت الأردن 1132 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 316442 حالة شفاء بعد تسجيل 978 حالة، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4334 حالة.

// انتهى //

18:34ت م

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عمّان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجلت الأردن 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329194 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 316442 حالة شفاء بعد تسجيل 978 حالة، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4334 حالة.// انتهى //18:34ت م0174

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