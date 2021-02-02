وزير السياحة : لا تهاون مع المنشآت المخالفة لـ الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت السياحية، متوعدًا بتوقيع العقوبات على المخالفين.

وقال وزير السياحة : حرصًا على سلامتكم، وجهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، ونؤكد أننا لن نتهاون مطلقًا مع المنشآت المخالفة، في سبيل حماية المجتمع من هذا الوباء.

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وكانت وزارة الداخلية جددن التأكيد على العقوبات المقررة حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان لها عبر تويتر إن عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يشمل ما يلي:

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وقالت الداخلية إنه في المرة الأولى تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 10 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في المرة الثانية أما في المرة الثالثة، فتتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

ودعت الداخلية كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

