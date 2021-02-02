شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتوحيد خطبة الجمعة القادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً عاجلاً لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن عدة توجيهات منها تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فايروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونص التعميم على التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

كما تضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.