شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على شخص تحرش بقاصر وإحالته للنيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.