السعودية | السعودية.. إصابات كورونا ترتفع لـ310 لأول مرة منذ أكثر من شهرين

شكرا لقرائتكم السعودية.. إصابات كورونا ترتفع لـ310 لأول مرة منذ أكثر من شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفيات، وتسجيل 271 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360,110 حالة.

وقد ارتفع عدد الإصابات في السعودية بنسبة 25% خلال 24 ساعة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مذكراً بأن ذلك حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ "وجهنا الأمانات والبلديات، بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته".

في حين تضمنت توجيهات الوزير، تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.