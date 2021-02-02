شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك لعملائها: " توكلنا " شرط لدخول المنشآت في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت الهيئة العامة للجمارك، عملائها بمختلف فئاتهم وزائريها بتفعيل تطبيق “توكلنا” كشرط لدخول منشآتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 22 جمادى الثاني 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

وأكدت الجمارك، على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية.

وأشارت إلى أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.

ودعت الجمارك السعودية جميع عملائها إلى عدم الحضور إلى منشآتها ومنافذها إلا للضرورة القصوى والاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بها التي يُقدم من خلالها العديد من الخدمات، المتمثل ذلك بالرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (1918) وحساب اسأل الجمارك السعودية في تويتر Asksaudicustoms إضافةً إلى البريد الالكتروني المخصص لخدمة العملاء [email protected] إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمارك عبر منصة (فسح)، وموقعها الإلكتروني www.customs.gov.sa.