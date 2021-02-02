شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: سجلنا أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين، قائلا:" ‏لا تجامل على حساب صحتك، نسجل أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا ".

وأضاف محمد العبدالعالي:" رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية، للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية ".

وأوضح متحدث الصحة:" التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 271 حالة تعافي جديدة ليصل جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 360,110 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6383 حالة