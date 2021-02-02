اخبار السعوديه

خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن خطوات لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلكترونيًا.

وذكرت الهيئة أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يتطلب تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، ثم اختيار أيقونة إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت : ثم تعبئة النموذج وإرفاق المستندات الداعمة ثم إرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا