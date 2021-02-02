شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن خطوات لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلكترونيًا.

وذكرت الهيئة أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يتطلب تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، ثم اختيار أيقونة إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت : ثم تعبئة النموذج وإرفاق المستندات الداعمة ثم إرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.