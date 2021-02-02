شكرا لمتابعة خبر عن أمير نجران يعلّق جميع الفعاليات بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وجه أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات في المنطقة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك تشديدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار في فيروس " كورونا المستجد ".

وشدد أمير نجران على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.

وتضمن توجيه أمير نجران إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، ومهرجان سباق الهجن، مهرجان سواعد وطن.