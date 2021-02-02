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"المرور" توجه نصائح هامة لقائد المركبة قبل الانحراف بها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء نصائح هامة لقائدي المركبات قبل الإنحراف بالمركبة .

وأكدت " المرور " أنه ينبغي اتباع هذه التعليمات قبل الإنحراف يميناً أو يساراً أو بالدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره :

1- التأكد من مكان إجراء ذلك دون أن يُعرض نفسه و غيره للخطر .

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافي .

3- أن يقترب في وقت مبكر وبمسافة كافية من حافة الطريق الذي يرغب الإنحراف إليه .

4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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