شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توجه نصائح هامة لقائد المركبة قبل الانحراف بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء نصائح هامة لقائدي المركبات قبل الإنحراف بالمركبة .

وأكدت " المرور " أنه ينبغي اتباع هذه التعليمات قبل الإنحراف يميناً أو يساراً أو بالدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره :

1- التأكد من مكان إجراء ذلك دون أن يُعرض نفسه و غيره للخطر .

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافي .

3- أن يقترب في وقت مبكر وبمسافة كافية من حافة الطريق الذي يرغب الإنحراف إليه .

4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .