أخبار السعودية اليوم.. القبض على المتحرش بقاصر وإحالته للنيابة.. وتخصيص قاعدة بيانات للتسلسل الجيني لـ«كورونا» المنتشر بالمملكة والخليج

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 منها: أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض المناطق، والقبض على المتحرش بقاصر وإحالته للنيابة العامة، وتخصيص قاعدة بيانات للتسلسل الجيني لـ«كورونا» المنتشر بالسعودية والخليج

القبض على المتحرش بقاصر وإحالته للنيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدَّث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة .

أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض المناطق.. و«الدفاع المدني» تحذر

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تأثر عدد من مناطق المملكة، بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، متوقعًا تعرّض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

متحدث «الجوازات» يوضح خطوات تسجيل مواطني الخليج والزوار في «أبشر»

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، العمل على تسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين كافة، موضحًا خطوات تسجيل مواطني الخليج والمقيمين والزوار في «أبشر».

بعد تمديدها 6 أشهر.. «الزكاة والدخل» تطلق دليلًا تعريفيًا بـ«إلغاء الغرامات المالية»

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلًا تعريفيًا بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والتي أعلنت الهيئة عن تمديدها ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

تخصيص قاعدة بيانات للتسلسل الجيني لـ«كورونا» المنتشر بالسعودية والخليج

أوضح مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «‎كيمارك»، أنه تم تخصيص قاعدة بيانات خاصة بالتسلسل الجيني لفيروس كورونا المتواجد بالسعودية والخليج العربي.

محطة الفضاء الدولية تظهر في سماء مدينة جدة.. الأسبوع المقبل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه سيتم رؤية محطة الفضاء الدولية في سماء مدينة جدة، مساء الأحد القادم، وتستمر لمدة أربعة دقائق.

الصندوق العقاري: مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم عامان

حدد صندوق التنمية العقارية المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.

«الزكاة والدخل»: 4 خطوات إلكترونية لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن 4 خطوات لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

حريق في مستودع بحي المدينة الصناعية في الرياض.. والدفاع المدني يتدخل

باشرت مديرية الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في أحد المستودعات الكائنة بحي المدينة الصناعية.

«التأمينات» تحدد آلية حساب وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية حساب تعويض الدفعة الواحدة، مشيرة إلى حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

«الأحوال المدنية» توضح شرطًا لتغيير اسم الطفل

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم تغيير اسم الطفل، إلا بوجود إقرار من الاب والأم.

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبد الله الطبية، في إنقاذ حياة شاب، عقب اختراق أسياخ حديدية جسده.

شؤون الحرمين تطلق برنامجًا لإجابة أسئلة المعتمرين بتقنية الباركود

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة، وذلك عبر تقنية «الباركود»، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية وسهولة الوصول إلى المعلومة.

ضبط 37 مخالفًا بينهم 27 مواطنًا بحوزتهم حطب محلي مُعَدّ للبيع في 9 مناطق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام، 37 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 27 مواطنًا و10 مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن 37 مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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