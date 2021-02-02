رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مكة

وجَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا متقدمًا برياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز –عبر تويتر- إلى أنَّه ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وتشمل (الخرمة، المويه).

وأشار مركز العمليات الأمنية إلى أنَّ الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

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