محطة الفضاء الدولية تظهر في سماء مدينة جدة.. الأسبوع المقبل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه سيتم رؤية محطة الفضاء الدولية في سماء مدينة جدة، مساء الأحد القادم، وتستمر لمدة أربعة دقائق.

وذكرت الجمعية –عبر حسابها على تويتر- أنَّ محطة الفضاء الدولية ستظهر في سماء مدينة جدة، يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021م، من الأفق الشمال الغربي.

وأضافت فلكية جدة، أنَّ المحطة الدولية ستظهر الساعة (07.32) من مساء يوم الأحد بتوقيت السعودية، كنقطة ضوئية للعين المجردة.

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