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محطة الفضاء الدولية تظهر في سماء مدينة جدة.. الأسبوع المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - تستمر لمدة 4 دقائق..

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه سيتم رؤية محطة الفضاء الدولية في سماء مدينة جدة، مساء الأحد القادم، وتستمر لمدة أربعة دقائق.

وذكرت الجمعية –عبر حسابها على تويتر- أنَّ محطة الفضاء الدولية ستظهر في سماء مدينة جدة، يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021م، من الأفق الشمال الغربي.

وأضافت فلكية جدة، أنَّ المحطة الدولية ستظهر الساعة (07.32) من مساء يوم الأحد بتوقيت ، كنقطة ضوئية للعين المجردة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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