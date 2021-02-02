حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 5 شروط لتمويل السياحة الزراعية، من بينهم وجود ترخيص من وزارة السياحة.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية أن برنامج تمويل السياحة الزراعية هو عبارة عن مشاريع تقديم خدمة الإيواء الريفي والتي تتميز عن خدمة الإيواء العادية يكونها تحافظ على البيئة النباتية والحيوانية ويكون تأثيرها أقل على البيئة الطبيعية خلال فترة الإنشاء.

كما أنها تساهم في رفع معدل السياحة، وذلك لاهتمامها بالأنشطة البيئية والريفية، وفقًا للصندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني.

ومن شروط صندوق التنمية الزراعية لتمويل مشاريع السياحة الزراعية، تعبئة نموذج تقديم الطلب، وأن تكون ملكية المزرعة سليمة ومنتجة زراعيًا ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.

وكذلك وجود ترخيص من وزارة السياحة، وتوفر مقومات وعوامل جذب سياحية أخرى في المنطقة التي تقع فيها المزرعة ودراسة فنية موضح فيها المجالات المطلوب تمويلها، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

اقرأ أيضًا:

صندوق «التنمية الزراعية» يعتمد قروضًا وتسهيلات بـ327 مليون ريال

صندوق «التنمية الزراعية» يعتمد تمويل قروض بأكثر من مليار ريال