سفير فرنسا يوثق رحلته بالقطار من الرياض للقصيم: سعيد بجمال السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أشاد بوسيلة النقل «الحديثة والممتعة» والصديقة للبيئة..
وثق سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، رحلته بالقطار من الرياض إلى القصيم، معبرًا عن سعادته باكتشاف جمال السعودية.
وقال السفير الفرنسي –عبر تويتر- «صباح الخير يا أهل السعودية، أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم العظيم، وجهتي القصيم».
وتابع سفير فرنسا قائلًا: «ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة النقل هذه الحديثة والممتعة والصديقة للبيئة!, شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة!».
#صباح_الخير يا أهل السعودية! أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم العظيم، وجهتي #القصيم!— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) February 2, 2021
ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة النقل هذه الحديثة والممتعة والصديقة للبيئة! شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة!
🇸🇦❤🇲🇫🚆 pic.twitter.com/3eNeap2A4t
اقرأ أيضًا:
بالصور.. الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة