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سفير فرنسا يوثق رحلته بالقطار من الرياض للقصيم: سعيد بجمال السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أشاد بوسيلة النقل «الحديثة والممتعة» والصديقة للبيئة..

وثق سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، رحلته بالقطار من الرياض إلى القصيم، معبرًا عن سعادته باكتشاف جمال .

وقال السفير الفرنسي –عبر تويتر- «صباح الخير يا أهل السعودية، أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم العظيم، وجهتي القصيم».

وتابع سفير فرنسا قائلًا: «ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة النقل هذه الحديثة والممتعة والصديقة للبيئة!, شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة!».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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