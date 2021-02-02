سفير فرنسا يوثق رحلته بالقطار من الرياض للقصيم: سعيد بجمال السعودية

وثق سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، رحلته بالقطار من الرياض إلى القصيم، معبرًا عن سعادته باكتشاف جمال السعودية.

وقال السفير الفرنسي –عبر تويتر- «صباح الخير يا أهل السعودية، أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم العظيم، وجهتي القصيم».

وتابع سفير فرنسا قائلًا: «ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة النقل هذه الحديثة والممتعة والصديقة للبيئة!, شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة!».

#صباح_الخير يا أهل السعودية! أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم العظيم، وجهتي #القصيم!

ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة النقل هذه الحديثة والممتعة والصديقة للبيئة! شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة!

🇸🇦❤🇲🇫🚆 pic.twitter.com/3eNeap2A4t — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) February 2, 2021

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