الصندوق العقاري: مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم عامان

حدد صندوق التنمية العقارية المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.

وأكد الصندوق العقاري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مهلة المستفيد سنتان من تاريخ صدور الاسم ضمن قوائم المستفيدين.

وأشار الصندوق العقاري إلى أنه إذا انتهت المهلة يمكن للمستفيد التقديم على أحد منتجات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أنه لا يمكن تمديد المهلة المحددة لك.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي للصندوق العقاري عبر «تويتر»: «زوجي طلع اسمه في الصندوق العقاري وكمل سنتين ولا اشترى هل خلاص يسقط اسمه أو فيه إمكانية زيادة كذا شهر لشراء المنزل؟».

وكان الصندوق العقاري أوضح أنه يمكن للمستفيد من التمويل العقاري المدعوم التنازل عنه لأقارب الدرجة الأولى، مثل: الوالدان في حال توفر شروط الإقراض فيهما، والأخ أو الابن الذي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة إذا كانا متزوجين، وإذا كانا عازبين فيجب أن يكون عمرهما أكثر من 24 عامًا.

ويمكن التنازل للأم والأخت والابنة الأرملة، الابنة المطلقة التي مرّ على طلاقها سنتان والعزباء التي بلغت 40 سنة ولم يسبق لها الزواج، وكذلك في حال كانت الابنة أو الأخت متزوجة من غير سعودي بشرط إعانتها لزوجها وأولادها، وفقًا للصندوق العقاري.

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