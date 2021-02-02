أمير الجوف يتسلم تقرير مؤشرات المرصد الحضري لمدن المنطقة

تسلّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس المجلس الرئيسي للمرصد الحضري، تقرير الدورة الثانية لمؤشرات المرصد الحضري.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بمكتبه اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعددًا من مساعديه؛ حيث اطلع على التقرير والمؤشرات التي تناولها.

وأكد الدور الكبير للمرصد الحضري، الذي يعد داعمًا لصناعة القرار من خلال مؤشراته الحضرية المختلفة، لما لها من دور مهم لإبراز الجهود والإيجابيات وأوجه القصور وتحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة لتتم دراستها وطرح الحلول والآليات المناسبة للمعالجة، وأن ذلك ما يتم التطلع إليه خلال الفترة القادمة من عمل المرصد.

واعتمد مؤشرات المرصد الحضري في المنطقة والبالغة 169 مؤشرًا، تناولت أهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتعكس مؤشرات رؤية المملكة 2030م.

بالإضافة إلى مجموعة من برامج التنمية العالمية والمحلية وتضع توصيفا للحالة الحضرية لمدن المنطقة في ضوء قياسات كمية ومقارنات من خلال مؤشرات المرصد، التي تسهم في مجموعها بإعداد رؤية شاملة للتنمية ودعم متخذي القرار على المستويات كافة.

أعرب الأمير فيصل عن شكره للجهود التي قامت بها أمانة المنطقة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

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