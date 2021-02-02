أمير نجران يعلق جميع الفعاليات ويشدد على فرض العقوبات بحق مخالفي إجراءات كورونا

وجه امير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتعليق جميع الفعاليات بالمنطقة، مشددا على فرض العقوبات بحق مخالفي إجراءات كورونا.

وذكرت إمارة نجران –في بيان لها نشرته على تويتر- أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجه بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءا بتعليق مجلسه الأسبوعي، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

واضاف البيان أن توجيه أمير المنطقة جاء تشديدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاما ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية والعقالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

تضمن توجيه امير نجران، إلغاء فعاليات جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين (بارقة), وثمان ندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة جهات المنطقة لكرة القدم، ومسيرة الدراجات النارية، وغيرها.

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