الوزير قطان يبحث مع رئيس الجابون العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرض وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، العلاقات الثنائية، خلال لقائه مع رئيس الجابون.

وقال قطان –عبر حسابه على تويتر- إنَّه نقل اليوم خلال زيارته إلى جمهورية الجابون، تحيات القيادة الحكيمة إلى رئيس الجمهورية، علي بونغو، واستعرض معه خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحثا آفاق التعاون وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى التطرق لأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رابط الصورة..

اقرأ ايضا:

بالصور.. الوزير «قطان» يلتقي رئيس زامبيا لبحث ملفات مشتركة